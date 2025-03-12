Rolls-Royce Ленина отреставрируют

В Санкт-Петербурге намерены восстановить Rolls-Royce вождя революции, однако ездить он не будет. По данным издания «Петербургский дневник», экспонат в виде Rolls-Royce 1916 года выпуска, на котором ездил Ленин, планируют вернуть в экспозицию Государственного музея истории Санкт-Петербурга в следующем году.