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Царьград

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Предмет обязательный, но есть нюансы. Кого из школьников не допустят на уроки физкультуры

Предмет обязательный, но есть нюансы. Кого из школьников не допустят на уроки физкультуры

На уроки физкультуры будут не допущены некоторые ученики. В Минпросвещения раскрыли детали.Уроки физической культуры в школах для учеников остаются обязательным предметом для учеников с 1 по 11 классы.

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