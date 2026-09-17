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Царьград

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Лотерея "Премьер" принесла ростовчанину 30 миллионов рублей

Лотерея "Премьер" принесла ростовчанину 30 миллионов рублей

Житель Ростовской области выиграл 30 миллионов рублей в лотерее "Премьер". Сергей планирует потратить выигрыш на покупку квартиры своей мечты, завершение ремонта, приобретение автомобиля и недвижимости.

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