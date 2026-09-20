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Спаллетти о 2:0 с «Аталантой»: «Коло-Муани провел хороший матч. Мы рады, что сможем вернуть в строй несколько сильных игроков»

Главный тренер « Ювентуса » Лучано Спаллетти подвел итоги матча 5-го тура Серии А против «Аталанты» (2:0).

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