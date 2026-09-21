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Экономист Сафонов: рост автоперевозок повышает спрос на водителей и экспедиторов

Экономист Сафонов: рост автоперевозок повышает спрос на водителей и экспедиторов

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что рост роли автомобильного транспорта в логистике повышает спрос на водителей, экспедиторов и специалистов по обслуживанию машин.

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