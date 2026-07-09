Топливный кризис в России пока не перерос в масштабные экономические проблемы, — FT

Топливный кризис в России пока не перерос в масштабные экономические проблемы, пишет FT. Несмотря на последствия украинских ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, широкомасштабного экономического кризиса в России пока не произошло.
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