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Врач Спахов рассказал, в каких продуктах искать флавонолы для продления жизни

Врач Спахов рассказал, в каких продуктах искать флавонолы для продления жизни

Многие виды пищи содержат уникальные флавонолы – биоактивные вещества, которые продлевают жизнь. Российский гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с АиФ рассказал, в каких продуктах искать «источники вечной молодости».

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