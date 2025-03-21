Томас Бах высоко оценил партнерство между МОК и China Media Group

В ходе 144-го пленарного заседания Международного олимпийского комитета (МОК), проходившего в Греции, президент МОК Томас Бах подчеркнул значительное влияние сотрудничества между МОК и Китайской медиагруппой (CMG), подчеркнув её вклад в передачу памятных моментов Олимпийских игр и других международных спортивных соревнований, сообщает romanian.