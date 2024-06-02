Воронежский СК пятый раз пытается возбудить дело из-за потери документов

Житель региона пожаловался Бастрыкину, что не может добиться справедливости. По его словам, документация, подтверждающая права на землю, выделенную в 1990-х годах пенсионерам и сотрудникам местного хозяйства, была потеряна в сельской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)