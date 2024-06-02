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Воронежские новости

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Воронежский СК пятый раз пытается возбудить дело из-за потери документов

Воронежский СК пятый раз пытается возбудить дело из-за потери документов

Житель региона пожаловался Бастрыкину, что не может добиться справедливости. По его словам, документация, подтверждающая права на землю, выделенную в 1990-х годах пенсионерам и сотрудникам местного хозяйства, была потеряна в сельской администрации.

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