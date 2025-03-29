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Царьград

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Апелляция оставила в силе 15-летний срок за двойное убийство сослуживцев в СВО

Апелляция оставила в силе 15-летний срок за двойное убийство сослуживцев в СВО

В Московской области апелляционный суд оставил без изменений приговор Роману Архангельскому, получившему 15 лет строгого режима за убийство двух сослуживцев в ходе конфликта в зоне СВО.

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