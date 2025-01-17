Мишустин отметил активное сотрудничество России и Ирана

Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который в пятницу, 17 января, проводит переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
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