Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Мишустин отметил активное сотрудничество России и Ирана

Мишустин отметил активное сотрудничество России и Ирана

Россия и Иран активно работают в транспортной сфере, энергетике, расширяют сотрудничество в образовании, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который в пятницу, 17 января, проводит переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх