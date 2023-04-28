США получили черную метку: многоуровневая операция Пекина по усмирению Украины проводится успешно

Китай неспроста вдруг стал инициатором недавних телефонных переговоров с Украиной. Пекин придерживается специального внешнеполитического подхода, который позволит завершить украинский кризис, а также заключить определенные договоренности с Киевом.
Китай неспроста вдруг стал инициатором недавних телефонных переговоров с Украиной. Пекин придерживается специального внешнеполитического подхода, который позволит завершить украинский кризис, а также заключить определенные договоренности с Киевом.
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