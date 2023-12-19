2024 год – високосный: что это означает?

2024 год — високосный, а это означает, что в феврале будет 29 дней вместо 28. Добавление этого дополнительного дня каждые четыре года помогает поддерживать наш календарь в соответствии с астрономическими сезонами.
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