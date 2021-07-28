О тайной и позорной «сдаче» Украины Путину

Американо-германское соглашение по «Северному потоку – 2» уже окрестили новым Мюнхеном. #Украина злится и чувствует себя кинутой, Россия, делано возмущаясь, мол, без меня меня женили, втихаря потирает ручки… Но почему так случилось? Что ни говори, а #США сохраняли возможность затянуть достройку и ввод в эксплуатацию «СП-2» ещё на годы, а там уже и нужда в российском газе у европейцев отпала бы или, как минимум, сильно сократилась.
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