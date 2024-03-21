Певица МакSим: здоровье больше не позволяет мне ездить в концертные туры

Певица МакSим больше не планирует возобновлять концертную деятельность и ездить в туры. В беседе с телеканалом "360" она рассказала, что проблемы со здоровьем не позволяют ей пойти на это, однако, возможно, певица будет иногда выступать в отдельных городах.