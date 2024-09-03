Два автомобиля загорелись в паркинге многоэтажки в Алматы

Сразу два автомобиля загорелись в паркинге 18-этажного дома в Алмалинском районе мегаполиса. Как сообщили в ДЧС Алматы, 3 сентября в 00:59 часов огнеборцы ликвидировали загорание по улице Брусиловского, где в паркинге 18-ти этажного дома произошло загорание двух автомобилей марки BMW и Hyundai Accent на площади 10 квадратных метров.