Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Два автомобиля загорелись в паркинге многоэтажки в Алматы

Два автомобиля загорелись в паркинге многоэтажки в Алматы

Сразу два автомобиля загорелись в паркинге 18-этажного дома в Алмалинском районе мегаполиса. Как сообщили в ДЧС Алматы, 3 сентября в 00:59 часов огнеборцы ликвидировали загорание  по улице  Брусиловского, где в паркинге 18-ти этажного  дома произошло загорание двух автомобилей марки BMW и  Hyundai Accent на площади 10 квадратных метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх