Пострадали мать и сын, отправившиеся в лес за грибами, женщина в тяжелом состоянии.Ранее мы сообщали, что в лесу около деревни Верещовка Дятьковского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались два человека.
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