Ленинградская область поможет Новосибирской создавать экотропы

Соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано Ленинградская область поделится опытом создания экологических троп с Новосибирской областью, сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
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