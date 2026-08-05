Сойка: птица городов, с интеллектом которой придётся считаться

Сойки — активные птицы, которые с недавнего времени стали часто селиться в городах. Если каких-то 20 лет назад их рассматривали как вид, который людей опасается, и в городах бывает только на недолгое время, то уже 10 лет назад этот постулат пал под натиском фактов — сойка стала птицей городской, неплохо приспособленной к городскому ландшафту, хоть и предпочитает тихие спальные районы с большим количеством деревьев.