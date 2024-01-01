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Критическая инфраструктура повреждена в украинской части Херсонской области

Критическая инфраструктура повреждена в украинской части Херсонской области

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

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