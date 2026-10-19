Бет Херлихи — та самая женщина, которую всё чаще видят за спиной Гарри и Меган. На публичных выходах она рядом почти постоянно: отвечает за логистику пары, координирует перемещения и, если верить налоговым декларациям фонда Archewell, обходится герцогам в шестизначные суммы.
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