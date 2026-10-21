Форвард « Далласа » Микко Рантанен сделал хет-трик в матче НХЛ с «Бостоном» (3:2 ОТ). Теперь на его счету 793 (321+472) очка в 725 играх за карьеру в НХЛ.
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