Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    "государственный флаг, за который люди умирали"-умирали с флагом СССР, красным. И до сих пор в ЛНР и ДНР встречают на...«Каждая душа вкус...
  • Мария
    Марина Ахметова,полностью поддерживаем Ваше предложение по азербайджанцам,Закрыть им всем источники дохода,заморозить...Азербайджанцы сва...
  • Александр Зиборов
    Нужно прекратить финансирование этнических диаспор из российской казны, а затем закрыть их все!!!Азербайджанцы сва...

Санкции против МУС

Санкции против МУС

Гений про злодейства Вот чего нам не хватало для веселья и радости - так это санкций против МУС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
После переговоров с ВВП, когда наш президент не согласится на Донины условия, этот шоумен еще покажет свою неадекватную сущность
Ответить
6 час.
Игорь Кузнецов
Трамп вроде ясно заявил - &quot;Живём по правилам&quot;, при чём здесь МУС, который выписывает какие-то &quot;бумажки&quot;?
Ответить
5 час.
Надежда
Больше похоже, что ДТ имел ввиду: &quot;Живем по МОИМ(американским) правилам&quot;...
Ответить
3 час.
наверх