Гений про злодейства Вот чего нам не хватало для веселья и радости - так это санкций против МУС.
Санкции против МУС
Комментарии
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Надежда
После переговоров с ВВП, когда наш президент не согласится на Донины условия, этот шоумен еще покажет свою неадекватную сущность
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6 час.
Игорь Кузнецов
Трамп вроде ясно заявил - "Живём по правилам", при чём здесь МУС, который выписывает какие-то "бумажки"?
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5 час.
Надежда
Больше похоже, что ДТ имел ввиду: "Живем по МОИМ(американским) правилам"...
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3 час.
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