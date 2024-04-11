Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбуржье

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. «Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остаётся напряжённой», — сообщили в ведомстве.
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