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RT Russia

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Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбуржье

Глава МЧС России Куренков прибыл в Оренбуржье

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. «Самолет МЧС России приземлился в Оренбурге, где ситуация с прохождением весеннего паводка остаётся напряжённой», — сообщили в ведомстве.

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