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Путин поручил создать национальный центр спорта

Путин поручил создать национальный центр спорта

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press Президент России Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта на основе Федерального научного центра физической культуры и спорта.

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