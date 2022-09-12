Страна и люди

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"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛАЛИ?": ЧИНОВНИКИ ВОЮЮТ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛАЛИ?": ЧИНОВНИКИ ВОЮЮТ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

ФОТО: VICTOR BERZKIN, BERNHARD KREUTZER/GLOBALLOOKPRESS АНТОН САДЧИКОВ Три месяца солдаты батальона БАРС-4 провели с оружием в руках: спали на земле в промёрзлых блиндажах, выносили друзей под градом миномётных осколков, отбивали атаки диверсантов.

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