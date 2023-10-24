Путин наградил Баскова орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета артиста Николая Баскова. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, исполнитель отмечен «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за его долголетнюю и продуктивную творческую деятельность».