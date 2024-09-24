В России запустят серию конструктора с героями «Союзмультфильма»

Компания Inventive Toys (входит в группу Inventive Retail Group) сообщила о намерении запустить на территории РФ лицензированную серию конструктора Brick Labs с персонажами из знаменитых работ студии «Союзмультфильм».
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