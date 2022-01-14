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Аналитики ВЭФ спрогнозировали коллапс мировой экономики из-за коронавируса

Аналитики ВЭФ спрогнозировали коллапс мировой экономики из-за коронавируса

Пандемия и появление новых штаммов обернется для мира дефицитом сырья, галопирующей инфляцией, растущим социальным неравенством, геополитическими конфликтами и критическим ростом долговой нагрузки, считают аналитики Всемирного экономического форума.

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