Клуб на Кубе закрыли после победы нацистской формы на конкурсе костюмов

В Гаване закрыли культурный центр Maxim Rock после конкурса хэллоуинских костюмов, в котором победил участник, переодетый то ли Адольфом Гитлером, то ли представителем воинского формирования нацистской Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии