Дёргается глаз: у этого могут быть серьёзные причины

У многих из нас иногда подёргивается глаз — в науке это называется доброкачественной миокимией. Чаще всего её списывают на стресс, но оказывается, у таких подёргиваний может быть много причин, и некоторые из них весьма серьёзны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии