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Праздник Агафия полухлебника 5 февраля богат на приметы, традиции и поверья

Праздник Агафия полухлебника 5 февраля богат на приметы, традиции и поверья

Праздник Агафия полухлебника 5 февраля богат на приметы, традиции и поверья AdministratorВ России, в сегодняшний понедельник, 5 февраля 2024 года, отмечается народный праздник, известный как Агафия-полухлебник.

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