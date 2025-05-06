Культурная война: в Америке заметили борьбу Одессы с попытками стереть и переписать ее прошлое. На четвертом году войны ведущее либеральное издание Америки The New York Times заметило идущую на украинском юше «культурную войну» режима Зеленского с русским имперским и советским наследием.
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