Культурная война: в Америке заметили борьбу Одессы с попытками стереть и переписать ее прошлое. На четвертом году войны ведущее либеральное издание Америки The New York Times заметило идущую на украинском юше «культурную войну» режима Зеленского с русским имперским и советским наследием.