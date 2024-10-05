Стало известно о проблемах со здоровьем у Георгия Мартиросяна

Ранее актера госпитализировали с воспалительными процессами Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Как сообщает telegram-канал SHOT, 76-летняя звезда сериала «Кадетство» уже более 15 лет борется с сахарным диабетом второго типа, но теперь диагностированы и другие серьезные заболевания.