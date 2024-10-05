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Стало известно о проблемах со здоровьем у Георгия Мартиросяна

Стало известно о проблемах со здоровьем у Георгия Мартиросяна

Ранее актера госпитализировали с воспалительными процессами Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Как сообщает telegram-канал SHOT, 76-летняя звезда сериала «Кадетство» уже более 15 лет борется с сахарным диабетом второго типа, но теперь диагностированы и другие серьезные заболевания.

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