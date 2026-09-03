Хлеб в России маркировать пока не будут

Короткие сроки годности хлеба, высокая оборачиваемость партий и большое число малых производителей делают внедрение маркировки экономически и технологически нецелесообразным Планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России пока нет, заявил "Ведомостям" на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.