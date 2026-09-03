Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хлеб в России маркировать пока не будут

Хлеб в России маркировать пока не будут

Короткие сроки годности хлеба, высокая оборачиваемость партий и большое число малых производителей делают внедрение маркировки экономически и технологически нецелесообразным Планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России пока нет, заявил "Ведомостям" на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым