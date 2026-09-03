Хлеб в России маркировать пока не будут

Короткие сроки годности хлеба, высокая оборачиваемость партий и большое число малых производителей делают внедрение маркировки экономически и технологически нецелесообразным Планов по запуску маркировки хлеба и хлебобулочных изделий в России пока нет, заявил "Ведомостям" на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сделал заяв...
- Политик, телемаг,...
- Выяснилось, как п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым