СК прокомментировал убийство главы войск РХБЗ Кирилова

Вместе с генерал-лейтенантом погиб его помощник Следственный комитет РФ официально прокомментировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии