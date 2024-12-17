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СК прокомментировал убийство главы войск РХБЗ Кирилова

СК прокомментировал убийство главы войск РХБЗ Кирилова

Вместе с генерал-лейтенантом погиб его помощник Следственный комитет РФ официально прокомментировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника.

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