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Результаты Петяярви трейла, прошедшего 4 мая в Ленинградской области

4 мая в Ленинградской области прошел Петяярви трейл. Участники соревновались на следующих дистанциях: 22 км, 10 км и 5 км.

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