ВС РФ уничтожили 11 модулей Starlink ВСУ за неделю

Расчет войск беспилотных систем группировки «Днепр» за неделю с 31 августа по 6 сентября уничтожил 11 модулей спутниковой связи Starlink, размещенные на правом берегу Херсона.
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