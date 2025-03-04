Разбито лицо, распух глаз: студент омского техникума жестоко избил сокурсника. ЧП произошло на улице Усть-Заостровки.
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Разбито лицо, распух глаз: студент омского техникума жестоко избил сокурсника. ЧП произошло на улице Усть-Заостровки.