Европрокуратура расследует сделки Эстонии по оружию для Украины

Европейская прокуратура займется расследованием сделок Эстонии по закупке боеприпасов для Украины за счет средств Евросоюза.
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