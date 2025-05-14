Метеорологическое лето в Татарстане может начаться уже в пятницу этой недели

Метеорологическое лето в Татарстане может наступить уже в эту пятницу, 16 мая. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза.