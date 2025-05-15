В этих российских регионах легче всего купить достойный автомобиль с пробегом

Специалисты сервиса «Автотека» (проект «Авито») провели анализ истории автомобилей с пробегом и выявили регионы России, где подержанные машины представлены в отличном состоянии и имеют чистую историю эксплуатации.
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