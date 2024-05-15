Президент Украины Владимир Зеленский за время своего правления уничтожил суверенитет страны, демократические институты и промышленность, став могильщиком украинской государственности, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
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