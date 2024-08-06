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Царьград

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Под Петербургом перекроют сразу два съезда с трассы "Кола": место и сроки

Под Петербургом перекроют сразу два съезда с трассы "Кола": место и сроки

На федеральной трассе "Кола" из-за ремонтных работ будут перекрыты сразу два съездаВо Всеволожском районе Ленинградской области ремонтники перекроют сразу два съезда на федеральной трассе "Кола".

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