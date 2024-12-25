10 мест мира, где всегда стоит хорошая погода

Что первое приходит вам в голову при мысли о хорошей погоде для отпуска? Что скажете о температуре 21-26 градусов Цельсия и безоблачном небе? Если такие перспективы заставляют вас нежиться в ожидании, то предлагаем вам узнать о 10 местах мира, где такой благословенный климат держится круглый год, ну, может, плюс-минус несколько градусов.