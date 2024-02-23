МИД Польши: Союзники разочаруются в США, если они не выделят помощь Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением о том, что союзники будут разочарованы в Соединенных Штатах Америки в том случае, если власти государства откажутся от выделения нового пакета помощи Украине.
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