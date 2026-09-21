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"Это поколение не знает, как это — плохо жить". Дмитрий Дюжев заявил, что молодёжь может устроить революцию, потому что живёт слишком хорошо

"Это поколение не знает, как это — плохо жить". Дмитрий Дюжев заявил, что молодёжь может устроить революцию, потому что живёт слишком хорошо

48-летний актёр Дмитрий Дюжев заявил: современная молодежь задумывается о революции, потому что живет в "сытое время".

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