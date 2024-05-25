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Ночью пресекли нападение ВСУ тремя дронами в Белгородской и Курской областях

Ночью пресекли нападение ВСУ тремя дронами в Белгородской и Курской областях

ПВО ВС РФ в этой ночью ликвидировала два БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве заявили, что были успешно отражены попытки нападения ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа в двух регионах РФ.

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