Новая площадка ГТО открылась для жителей Новосибирска

Площадка расположена на территории стадиона «Фламинго». Она включает в себя тренажеры для выполнения упражнений «становая тяга», «жим лежа», «подтягивание туловища», «обратная тяга», «рукоход», также на площадке есть эллипсоид и другие тренажеры, направленные на различные группы мышц.