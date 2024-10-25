Рекордная ключевая ставка в РФ и непростые времена для евро. Обзор финансового рынка от 25 октября

ЦБ поднял ключевую ставку до 21%, допустив возможность дополнительного повышения ставки в декабре. Евро завершает с потерями уже четвертую неделю подряд, опустившись до 1,08 доллара Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 25 октября.